الأخضر يختتم معسكر فرانكفورت

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صباح اليوم الجمعة الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي بحصة تدريباته على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وتأتي هذه الفترة ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة المنتخب السعودي القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء؛ ليشرع بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي تنوعت ما بين الشق الهجومي والدفاعي؛ ليختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

وبعد نهاية الحصة التدريبية.. اختتم الأخضر بذلك الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي على أن تستأنف الفترة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي مساء يوم الثلاثاء القادم 30 مايو بتجمع اللاعبين في مدينة الرياض، وثم المغادرة إلى مدينة اديلايد الاسترالية مساء يوم الأربعاء 31 مايو.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم إلى مدينة فرانفكورت الألمانية متجه إلى أرض الوطن عبر ثلاث رحلات إلى “الرياض – الدمام – جدة”