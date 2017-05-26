 أبو الغيط يدعو لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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أبو الغيط يدعو لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من المنطقة

أبو الغيط يدعو لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من المنطقة
المناطق_متابعات

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي تعرضت له اليوم حافلة في محافظة المنيا بمصر وأسفر عن مقتل 28 شخص وإصابة العشرات .

وأكد الأمين العام تضامنه مع قيادة وحكومة وشعب مصر في مواجهة مثل الجرائم الإرهابية الشنعاء التي تستهدف الأبرياء وتستبيح الحرمات معربًا عن تعازيه ومواساة لأسر الضحايا .

ولفت أبو الغيط الانتباه إلى أن هذه الجرائم تذكر مجددًا بمدى الخطورة التي تمثلها نشاطات جماعات وتنظيمات الإرهاب والتطرف على أمن واستقرار الدول والمجتمعات والأفراد، خاصة في المنطقة العربية .

ودعا الأمين العام للجامعة العربية، لاتخاذ المزيد من إجراءات التنسيق والتعاون العاجلة بين الدول، سواًء على المستوى العربي أو على المستوى الدولي، بما يكفل اجتثاث هذه الجماعات الإرهابية من جذورها والقضاء على فكرها المارق .

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