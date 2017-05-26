 الإطاحة بلبناني ساهم في النصب على 30 شخص بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بلبناني ساهم في النصب على 30 شخص بجدة

الإطاحة بلبناني ساهم في النصب على 30 شخص بجدة
المناطق_جدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد أعضاء شركة وهمية تديرها مواطنة وزوجها اليمني، استولت على 15 مليون ريال عن طريق النصب والاحتيال على 300 شخص بجدة.

وكشفت مصادر أن المقبوض عليه مقيم لبناني، وتم إيداعه السجن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن بقية أعضاء الشركة ( مواطنة وزوجها اليمني وثلاثة يمنيين وأردني ) . بحسب عين اليوم

يذكر أن الأجهزة الأمنية تحقق في قضية الاحتيال التي قامت بها الشركة من خلال إيهام الضحايا بأنهم سيحصلون على أرباح شهرية تصل إلى 325 ألف ريال للمستثمر، و25 ألف ريال للوسيط

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