إطلاق سراح الدفعة الأولى من السجناء المشمولين بالعفو بمنطقة تبوك

انفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يحفظه الله وسمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبمتابعة واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك حفظه الله وبإشراف من سعادة مدير عام السجون اللواء ابراهيم بن محمد الحمزي باشرت لجان العفو بسجون منطقة تبوك العمل فور صدور العفو الملكي الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ.

حيث تم تطبيق قواعده و جرى إطلاق سراح الدفعه الأولى من السجناء المستفيدين من العفو ولا تزال اللجان مستمره بالإنعقاد والنظر بقضايا السجناء ومعاملاتهم المحالة من الجهات الأخرى لتطبيق تعليمات العفو بحقهم.

وبهذه المناسبة رفع مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سياف بن عفاس المحيا آسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وإلى صاحب السمو ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والى صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان يحفظهم الله بمناسبة حلول شهر رمضان . كما قدم الشكر والعرفان على العفو الملكي الكريم للسجناء والذي سوف يكون له الأثر الكبير في نفوس السجناء ويكون حافزاً لهم على التوبه والاقلاع عن الجريمة وعدم العودة لها مرة اخرى بعد ان منّ الله عليهم بهذا العفو وجمع شملهم، بأسرهم وخفف من معاناتهم داعياً السجناء الى الإستفادة من هذا العفو والعودة الى المجتمع وعائلاتهم صالحين تائبين والإبتعاد عن أسباب الجريمة ورفقاء السوء