 مجموعة السبع تدعو شركات الانترنت لتكثيف الجهود ضد المحتوى المتطرف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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مجموعة السبع تدعو شركات الانترنت لتكثيف الجهود ضد المحتوى المتطرف

مجموعة السبع تدعو شركات الانترنت لتكثيف الجهود ضد المحتوى المتطرف
المناطق_الرياض

دعا زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مقدمي خدمات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة جهودها لحذف المحتوى المتطرف وذلك بعد أيام من الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا.

وجاء في بيان مشترك وقع عليه زعماء المجموعة خلال اجتماعهم في صقلية “سوف نكافح إساءة استخدام الإرهابيين للإنترنت، ورغم أن الإنترنت أحد أهم الإنجازات التكنولوجية في العقود الأخيرة إلا أنه ثبت أيضا أنه أداة قوية في الأغراض الإرهابية”.

وأضاف البيان “تدعو مجموعة السبع مقدمي خدمات الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي لزيادة جهودها بدرجة كبيرة للتصدي للمحتوى الإرهابي”.

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