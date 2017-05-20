 كونتي: أريد البقاء لسنوات عديدة مع تشيلسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 30 شعبان 1438 هجريا, الموافق 26 مايو 2017 ميلاديا

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كونتي: أريد البقاء لسنوات عديدة مع تشيلسي

كونتي: أريد البقاء لسنوات عديدة مع تشيلسي
المناطق_رويترز

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه يأمل في البقاء “سنوات عديدة” مع النادي رغم التكهنات بقبول المدرب الإيطالي لعروض مالية مغرية في بلاده.

وقال مدرب منتخب إيطاليا السابق في مؤتمر صحفي “في الوقت الحالي موقفي واضح جدا.. أملك عامين في عقدي وإذا عرض النادي إمكانية تمديد التعاقد سأقبل بالتأكيد”.

وأضاف “لدينا الرؤية نفسها للمستقبل وطريقة العمل سويا لتحسين التشكيلة وأنا سعيد بهذا الموسم وأتمنى أن أبقى هنا لسنوات عديدة”.

وقلل كونتي من إمكانية البقاء مع تشيلسي لفترة طويلة مثل أرسين فينجر في أرسنال واليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد.

وتابع كونتي “سيكون من الرائع أن أبقى لوقت طويل مثل فيرجسون لكنكم تعرفون أنه من الصعب للغاية في كرة القدم الحديثة الاستمرار مع النادي نفسه لفترة طويلة، أفضل حل لمدرب أن يبقى لوقت طويل في نفس النادي ليبني شيئا مهما لكن كرة القدم الحديثة خطيرة والبقاء في مناصبنا مرتبط بالنتائج.. الأمر الوحيد الذي أعرفه هو السعي للمنافسة والبقاء لفترة طويلة.. هذا ما أتمناه”.

ويمكن لكونتي تحقيق الثنائية إذا تغلب على أرسنال غريمه في لندن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

ويأمل انترناسيونالي الإيطالي في النجاح بإغراء مدرب يوفنتوس السابق بترك استاد ستامفورد بريدج حيث استمتع بالتتويج بالدوري الممتاز في موسمه الأول في انجلترا.

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