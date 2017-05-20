6 وفيات و48 إصابة لحادث 5 حافلات على طريق المدينة_القصيم السريع

وقع مساء اليوم الجمعة حادث تصادم مروري لخمس حافلات على طريق المدينة المنورة / القصيم السريع بالقرب من جبل طميه ونتج عن الحادث 6 وفيات و 48 إصابة متنوعة تم علاج بعضهم بالموقع ، وتم نقل البعض إلى مستشفيات محافظات عقلة الصقور والنبهانية والرس ورياض الخبراء والبكيرية.

وقد شارك بجانب الدفاع المدني كلً من الشؤون الصحية والهلال الأحمر والمرور وأمن الطرق وإدارة النقل والطرق وبلدية محافظه عقلة الصقور.

ذكر ذلك نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد عبدالعزيز التميمي، الذي قدم التعازي لذوي المتوفين ، سائلاً الله لهم الرحمة والغفران وللمصابين الشفاء العاجل ، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة خاصة في ظل التقلبات الجوية.