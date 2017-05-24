سجون حائل يطلق الدفعة الأولى ممن شملهم العفو الملكي

أطلقت إدارة سجون منطقة حائل هذه الليلة سراح عدد 119 نزيلا من نزلاء الحق العام ممَّن تنطبق عليهم شروط العفو الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة شهر رمضان المبارك .

أوضح ذلك سعادة مدير السجون بمنطقة حائل العميد / محمود بن صالح الغفيلي أنه بمكرمة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وبتوجيهات من أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير / عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وبمتابعة من مدير عام السجون اللواء / ابراهيم الحمزي, حرصت سجون منطقة حائل على البدء الفوري في اطلاق الدفعة الاولى والبالغ عددهم 119 نزيلا من نزلاء سجون المنطقة

مقدما شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشرفين على هذه المكرمه الكريمه ومتمنيا للنزلاء دوام التوفيق بهذه المناسبة وأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع بحياتهم المستقبليه .

من جانبه كشف مدير إدارة سجن حائل المقدم / فايز بن مالح الشمري بأنه تم تسليم جميع النزلاء المطلق سراحهم عددا من الهدايا والمنشورات التي يستفيد منها النزلاء بعد خروجهم من السجن كما أن هناك لجان تعمل على مدار الساعة لدراسة بقية ملفات النزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو الكريم لكي يتم اطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن