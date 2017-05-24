المهندس موسى القاضب سفيرا للعطاء

منح المهندس موسى بن حمد القاضب الخالدي لقب سفير العطاء ، و تسلم شهادة التكريم في دبي يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ، حيث تسلم شهادة التقدير من قبل المستشار الدكتور محمد سعيد العولقي ممثل هيئة سفراء الاستثمار والتعاون الدولي التي منحت اللقب للمهندس القاضب ، في فندق ملينيوم بلازا بحضور الدكتورة كلثم عبد الله المدير التنفيذي والممثل الإقليمي لهيئة سفراء الاستثمار والتعاون الدولي ، و المستشار منير السعدي مدير الأكاديمية

العالمية للتدريب والتطوير البريطانية وأيضا الأستاذة امينة المعمري المسؤول الإقليمي لبرنامج تكاتف بدبي .

وقد منحت مشاهد الدولية و هيئة الاستثمار والتعاون الدولي بدبي المهندس القاضب لقب سفير العطاء 2017 لجهوده المبذولة

بالاعمال الانسانية الداعمة للمجتمع والافراد ، و هو أحد شباب الأعمال المتميزين بالمملكة العربية السعودية