 المهندس موسى القاضب سفيرا للعطاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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المهندس موسى القاضب سفيرا للعطاء

المناطق_محمد الحسن

منح المهندس موسى بن حمد القاضب الخالدي لقب سفير العطاء ، و تسلم شهادة التكريم في دبي يوم الثلاثاء 23 مايو 2017 ، حيث تسلم شهادة التقدير من قبل المستشار الدكتور محمد سعيد العولقي ممثل هيئة سفراء الاستثمار والتعاون الدولي  التي منحت اللقب للمهندس القاضب ، في فندق ملينيوم بلازا بحضور  الدكتورة كلثم عبد الله المدير التنفيذي والممثل الإقليمي لهيئة سفراء الاستثمار والتعاون الدولي ، و المستشار منير السعدي مدير الأكاديمية
العالمية للتدريب والتطوير البريطانية وأيضا الأستاذة امينة المعمري  المسؤول الإقليمي لبرنامج تكاتف بدبي .
وقد منحت مشاهد الدولية و هيئة الاستثمار والتعاون الدولي بدبي المهندس القاضب لقب سفير العطاء 2017 لجهوده المبذولة
بالاعمال الانسانية الداعمة للمجتمع والافراد ، و هو أحد شباب الأعمال المتميزين بالمملكة العربية السعودية

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