قرعة اللاعب عبدالله السالم باسم دورة وفاء و تضحية الرمضانية

سحبت قرعة دورة عبدالله السالم الرمضانية لكرة القدم بشعار ( وفاء و تضحية ) بدومة الجندل والتي ترعاها بلدية محافظة دومة الجندل و يستضيفها نادي الجندل و رعاية من بعض الجهات و الشركات والمحلات التجاريه في اجتماع أقامته اللجنه المنظمة بنادي الجندل ، وبتواجد مندوبي الفرق المشاركة.

وستُقام هذه الدورة في الفترة مابين 2 إلى 19 من شهر رمضان المبارك بإذن الله على ملعب نادي الجندل وسيحصل المركز الاول على مبلغ 6الاف ريال والمركز الثاني على مبلغ 3 اللاف ريال إضافة إلى العديد من المفاجآت و الجوائز القيمة للفرق المشاركة والجماهير

هدايا، تذاكر سفر ، خواتم ذهب و العديد من المفاجآت .

وقد بدأت القرعة بكلمة لرئيس اللجنه المنظمة الاستاذ عبدالكريم الجميعان رحب بها بجميع ممثلي الفرق المشاركة كما عرض بشكل مختصر مميزات البطولة وجوائزها المالية والهدف من إقامتها .. ثم ألقى الكابتن عبدالله السالم كلمته التي رحّب فيها بالحضور و

الفرق المشاركة والضيوف وشكر القائمين على هذه البطولة ، ثمّ قدّم عضو اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالرحمن العفر مراسم القرعة والتي شارك فيها 15 فريقاً ، وُزّعت فيها الفرق على مستوين كالتالي :المستوى الأول : الصالحية/ العباس / الملكي / ابطال خذماء / النجوم / ارسنال / فيفا المستوى الثاني : الفوز / عاصفة الحزم / هلا مدريد / مارد / الصمود / رعد الشمال / القمة / التعاون

وقد جاءت نتائج القرعة على النحو التالي :

دور ال 16/ رعد الشمال * العباس /التعاون * النجوم/ الصمود * ارسنال/ الفوز * فيفا

ا/ لقمة * الصالحية / الملكي * عاصفة الحزم / ابطال خذماء * هلا مدريد ، علماً ان فريق مارد تأهل مباشرةً الئ دور ال ٨ بالقرعة وستكون بداية انطلاق البطولة ثاني ايام الشهر المبارك علئ ملعب نادي الجندل علما أن بداية المباريات ستكون عند الساعة العاشرة والنصف وستقام البطولة بنظام خروج المغلوب في جميع

ادوارها .