شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر

روى شهود عيان ومصابون تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح الجمعة في محافظة المنيا بجنوب مصر.

جثث ملقاة على الأرض، مغطاة بالدماء.. هو المشهد السائد في أول فيديو ظهر بعد مجزرة المنيا نشره قبطي على صفحته بـ”فيسبوك” كان شاهد عيان على الحادث، الذي راح ضحيته 28 قبطياً على الأقل، اليوم الجمعة، بينهم أطفال، إضافة إلى 24 جريحاً.

وقال شهود عيان آخرين إن 10 مسلحين ملثمين، ويستقلون 3 سيارات، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا. وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.