 شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر تعرّف على سيرة الإمام البخاري أشهر من وثق الأحاديث؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأسنان الجامعي بجدة دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض قرعة اللاعب عبدالله السالم باسم دورة وفاء و تضحية الرمضانية سجون حائل يطلق الدفعة الأولى ممن شملهم العفو الملكي المهندس موسى القاضب سفيرا للعطاء مساعدة مدير “تعليم الجوف” تكرم الطالبات المتفوقات آل الشيخ ترأس اجتماع بر الجوف ويقرون إنشاء مستودع اللقائط مدير الجامعة يوقع عقدي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من البنية التحتية للمدينة الجامعية ومشروع المنشآت الرياضية بالمدينة الجامعية حلقات زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن تبدأ موسمها السابع بالأحساء فريق العيون التطوعي ينفذ برنامج العناية بالمساجد لـ 70 مسجد وجامع بالعيون وما جاورها

شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر

شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر
المناطق - وكالات

روى شهود عيان ومصابون تفاصيل الحادث الإرهابي، الذي وقع صباح الجمعة في محافظة المنيا بجنوب مصر.

جثث ملقاة على الأرض، مغطاة بالدماء.. هو المشهد السائد في أول فيديو ظهر بعد مجزرة المنيا نشره قبطي على صفحته بـ”فيسبوك” كان شاهد عيان على الحادث، الذي راح ضحيته 28 قبطياً على الأقل، اليوم الجمعة، بينهم أطفال، إضافة إلى 24 جريحاً.

وقال شهود عيان آخرين إن 10 مسلحين ملثمين، ويستقلون 3 سيارات، هاجموا بالرصاص أقباطاً كانوا متجهين إلى دير الأنبا صموئيل في صحراء المنيا. وأضافوا أن الضحايا كانوا في حافلتين وشاحنة صغيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>