 البيت الأبيض: لن نخفف عقوباتنا على روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: لن نخفف عقوباتنا على روسيا

البيت الأبيض: لن نخفف عقوباتنا على روسيا
 المناطق - وكالات

أكد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترمب في قمة مجموعةالسبع، الجمعة، أن واشنطن لن تخفف العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وقال غاري كوهن للصحافيين: “لن نخفف عقوباتنا على روسيا .. حتى أننا ربما قد ندرس تشديد موقفنا من روسيا”.

وفرض الاتحادالأوروبي والولايات المتحدة إبان رئاسة باراك أوباما عقوبات على موسكو بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في 2014 والقتال في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والمتمردين الموالين لروسيا.

إلا أنه لم يكن واضحا ما إذا كان ترمب سيبقي على هذه العقوبات.

وصرح كوهن، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة “ليس لديها موقف” حول هذه القضية.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، قد دعا زعماء مجموعة السبع إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال للصحافيين: “منذ قمتنا الأخيرة في اليابان، لم نشهد أي شيء يبرر تغيير سياستنا تجاه روسيا بالنسبة للعقوبات”، مشيراً “سأدعو زعماء دول مجموعة السبع إلى إعادة التأكيد على هذه السياسة”.

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