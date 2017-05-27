رسميا بعد 15 يوما .. ارتفاع أسعار السجائر ومشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50%

أعلنت السعودية انها ستطبق الضريبة الإنتقائية بعد 15 يوما إعتبارا من الغد، بما يعني أن تطبيق الضريبة سيبدأ يوم 10 يونيو القادم.

والضريبة الإنتقائية خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100 في المائة‏‏، فيما ستكون 50 في المائة على المشروبات الغازية.

وكانت الحكومة السعودية توقعت تطبيق الضريبة في الربع الثاني من العام الجاري في برنامج التوازن المالي المعلن نهاية العام الماضي.

ويتوقع تحليل لـ”الاقتصادية”، أن تصل حصيلة الضريبة الانتقائية على السجائر في السعودية بنحو 15 مليار ريال خلال الفترة من 10 يونيو المقبل حتى نهاية عام 2020 المتزامن مع برنامج التوازن المالي المعلن من الدولة نهاية العام الماضي.