 المليك للسيسي هاتفيا: نقف مع مصر بكامل إمكاناتنا حتى تقضي على الاٍرهاب بكل أشكاله | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المليك للسيسي هاتفيا: نقف مع مصر بكامل إمكاناتنا حتى تقضي على الاٍرهاب بكل أشكاله رسميا بعد 15 يوما .. ارتفاع أسعار السجائر ومشروبات الطاقة 100% والمشروبات الغازية 50% البيت الأبيض: لن نخفف عقوباتنا على روسيا شاهد.. أول فيديو لحادث استهداف أقباط المنيا في مصر تعرّف على سيرة الإمام البخاري أشهر من وثق الأحاديث؟ وظائف شاغرة في مستشفى الأسنان الجامعي بجدة دراسة: اللحوم الحمراء تزيد خطر الوفاة بـ 8 أمراض قرعة اللاعب عبدالله السالم باسم دورة وفاء و تضحية الرمضانية سجون حائل يطلق الدفعة الأولى ممن شملهم العفو الملكي المهندس موسى القاضب سفيرا للعطاء مساعدة مدير “تعليم الجوف” تكرم الطالبات المتفوقات آل الشيخ ترأس اجتماع بر الجوف ويقرون إنشاء مستودع اللقائط

المليك للسيسي هاتفيا: نقف مع مصر بكامل إمكاناتنا حتى تقضي على الاٍرهاب بكل أشكاله

المليك للسيسي هاتفيا: نقف مع مصر بكامل إمكاناتنا حتى تقضي على الاٍرهاب بكل أشكاله
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًّا بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم فيه لفخامته وللشعب المصري الشقيق خالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وتجديد تأييد المملكة لما تقوم به حكومة مصر من إجراءات في مواجهة الأعمال الإرهابية، وأن المملكة تقف مع مصر بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه.

كما قدم الملك المفدى لفخامته التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله أن يعيده على فخامته بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

من جهته، عبَّر فخامة الرئيس المصري عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعلى دعمه الكبير لمصر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>