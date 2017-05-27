 شاهد.. ضربات جوية للجيش المصري تدمر معسكرات إرهابيين في ليبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. ضربات جوية للجيش المصري تدمر معسكرات إرهابيين في ليبيا

المناطق - وكالات

أعلن الجيش المصري أن العملية العسكرية ضد المتطرفين في ليبيا مستمرة حتى الآن. وأكد بيان الجيش أن غارات على جماعات في ليبيا تأكد تورطها في هجوم المنيا.

وكانت الأنباء قد تواردت عن أن غارات مصرية قد دمرت المقر الرئيس لما يسمى تنظيم “مجلس شورى مجاهدي درنة” في ليبيا.

وأضافت مصادر وفقا لـ”العريبة”، أن الغارات الجوية التي نفذها الطيران المصري تركزت على تجمعات الإرهابيين في مناطق وادي الناقة والظهر الأحمر، وشملت مركزاً لشوري المجاهدين بدرنة.

وأضافت مصادر لقناة “العربية” أن الطيران المصري قصف 6 مواقع لـ تنظيمات متطرفة في درنة.

إلى ذلك، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجوب معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب، وأن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب وعلى العالم أن يتحد في مواجهة هذا الشر والفكر المتطرف.

وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمة وجهها إلى الشعب المصري اليوم أن المعسكرات التي خرجت منها العناصر الإرهابية تم توجيه ضربة كبرى لها، مشددا على أن بلاده لن تتردد في توجيه ضربات لمعسكرات الإرهاب في أي مكان داخل أو خارج مصر.

وقال الرئيس في كلمته إن مصر لا تتآمر على أحد ولا نعمل في الخفاء وإنما نتصدى لمن يعتدي على أمننا، ولن نتردد في حماية شعبنا من الشر وأهله.

وأضاف قائلا:” أقول للمجتمع الدولي أطلقنا خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية استراتيجية تمكننا من الصمود وهزيمة أهل الشر، والدول التي تدعم الإرهاب يجب أن تعاقب ولا مجاملة ولا مصالحة معهم وأوجه ندائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأقول له أثق في قدرتك على أن تكون مهمتك الأولى مواجهة الإرهاب في العالم بالتعاون مع كل دول العالم المحبة للسلام والإنسانية والأمن والاستقرار”.

وأفاد أنه تم تدمير ألف عربة جر رباعي خلال الشهور الثلاثة الماضية كانت تستهدف أمن المصريين وهناك جهد كبير يبذل لحماية أرضنا وشعبنا.

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