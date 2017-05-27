 شاهد.. طفل أصابه لغم حوثي كل أمنيته لقاء اللاعب محمد نور وزيارة “مقر الاتحاد” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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شاهد.. طفل أصابه لغم حوثي كل أمنيته لقاء اللاعب محمد نور وزيارة “مقر الاتحاد”

المناطق - وكالات

سلط تقرير لقناة “العربية”، من قلب الجوف اليمنية الضوء على قصة الطفل، محمد نور، الذي لم يعد قادراً على ممارسة كرة القدم كسابق عهده، بسبب لغم أرضي أصابه.

ورغم إصابته وعجزه عن لعب كرة القدم، يوجد الطفل يومياً في ملعب كرة القدم في الجوف للمراقبة، مرتدياً قميص نادي الاتحاد السعودي .

من جانبه، كتب لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، محمد نور، تغريدتين على تويتر، أعرب فيهما عن تعاطفه مع الطفل محمد نور، الذي أصيب بلغم وفق التقرير، متمنياً أن تسنح له الظروف للقاء هذا الطفل. كما سأل الله أن يشفيه وأن يوفقه في مشوار حياته.

والد محمد قال إن ولده أصيب بلغم حوثي، كما أصيب اثنان آخران من إخوانه، في حين أكد محمد عشقه لكرة القدم ونادي الاتحاد ومتابعته خصوصاً محمد نور: “أود زيارة مقر الاتحاد وزيارة محمد نور”.

 

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