بصوت جميل .. شاهد رفع الأذان لمؤذنين في الحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رفع الأذان بصوت جميل لاثنين من مؤذني المسجد الحرام الذين يستمع إليهم الملايين من المسلمين من زوار الحرمين.

ويظهر الفيديو اثنين من مؤذني الحرمين الذين يرفعون الأذان على مدار 5 مرات يوميا في جنبات الحرمين بأصوات جميلة وندية.

يذكر أن إدارة الأئــمـة والـمـؤذنين تتبع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعمل على تنظيم أعمال وجدول حركة المؤذنين وتنظيم البدلاء لهم إضافة لمتابعة جدول الأئمة الأسبوعي وما يتعلق بأعمال الإدارة.

ويتم اختيار المؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي يتم عبر لجان خاصة ووفق معايير معينة تراعي عدداً من الضوابط والشروط المتعلقة بالصوت والأداء بالإضافة إلى شخصية المؤذن.