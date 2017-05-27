 السجون تبدأ تنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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السجون تبدأ تنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام

السجون تبدأ تنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام
المناطق - الرياض

أكد مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، أن المديرية العامة للسجون بدأت في تنفيذ الأمر الملكي الخاص بالعفو عن سجناء الحق العام .
وأضاف الحمزي، أن المديرية تعمل على مدار الساعة لتوفير ما يلزم لسرعة التنفيذ وإطلاق سراح النزلاء ، وذلك بتوجيه ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز – حفظه الله – الذي لا يألوا جهداً في تلمس احتياجات أبنائه النزلاء والنزيلات ومتابعة أوضاعهم .
ورفع مدير عام السجون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على هذه اللفتة الأبوية الحانية بالعفو الملكي عن أبنائه النزلاء والنزيلات في الحق العام ولم شملهم بأسرهم في هذا الشهر الفضيل ، كما نشكر أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق وكذلك أصحاب السمو الملكي نواب أمراء المناطق على متابعتهم الميدانية الحثيثة لكافة لجان العفو لضمان سرعة تطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله،مختتماً اللواء الحمزي تصريحه بأن عدد من شملهم العفو في هذه المكرمة الملكية للعام 1438هـ منذ إعلان دخول شهر رمضان المبارك حتى الآن بل(1664) نزيلا ً ونزيلة، ومؤكداً بأن لجان العفو لا تزال مستمرة في أداء عملها ودراسة قضايا النزلاء على مدار الساعة لإطلاق سراح من تنطبق عليهم الشروط والإجراءات .

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