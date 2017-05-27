إطلاق سراح ٤١ سجينا في الباحة

أطلقت إدارة سجون منطقة الباحة سراح ٤١ سجينًا من سجناء الحق العام، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بمناسبة شهر رمضان المبارك

وأوضح مدير السجون بمنطقة الباحة العقيد معيض بن احمد القحطاني، أن عدد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم هذه الليلة بلغ ٤١ سجيناً بعد إنهاء إجراءاتهم.

وأضاف القحطاني أن العاملين بالسجون وبالتعاون مع لجنة العفو عكفوا على إنهاء إجراءات المشمولين بالعفو ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث يمثلون الدفعة الأولى من السجناء المقرر إطلاق سراحهم، مبينا أنه سيتم بشكل يومي إطلاق سجناء الحق العام المستحقين للعفو.

فيما أعرب عدد من السجناء المفرج عنهم عن امتنانهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وولي ولي العهد على اللفتة غير المستغربة من القيادة الحكيمة، والتي تحرص على رعاية أبناء وطنها، مجددين بيعتهم للحكومة الرشيدة، ومشددين على أن يكونوا أعضاء صالحين لوطنهم وأبنائه وعونا وسندا لقيادتهم