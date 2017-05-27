نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق أنشطة رمضان 38

أطلق نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل سلسلة من البرامج و الأنشطة الرمضانية 1438 وتأتي الأنشطة بإشراف عام من سعادة مدير عام التعليم بالجوف الاستاذ فواز بن صالح الجعفر وقيادة نادي الحي الأستاذ ايمن بن عبدالرزاق البريكان ومشرفي .

الأنشطة بنادي الحي وإشراف ممثل أندية الحي بالجوف الاستاذ خالد العبيدالله و مشرف النادي الأستاذ محمد الهذال .

ومن هذه البرامج والأنشطة الرمضانية دوري كرة القدم ودوري كرة الطائرة ودوري التنس ودوري البلاستيشن ودورات تدريبية خفيفة ومنها دورة ريالي وديوانية الحي وبرنامج إفطار الصائمين والمسابقة الالكترونية الأسرية وفعاليات المسرح الخارجي والإنشاء و الشعر والإلقاء وبرنامج سحورك علينا ومسابقة أفضل سناب ومسابقة أفضل تقرير مصور ومسابقة أفضل تقرير صحفي.

والعديد من الهدايا و الجوائز اليومية التي تنطلق يوميا بعد صلاة التراويح من يوم الأحد حتى يوم الاربعاء حتى تاريخ 20 رمضان 1438 .

وأوضح قائد نادي الحي الأستاذ ايمن البريكان أن الأنشطة والبرامج الرمضانية تأتي بحكمة واقتدار من مشرفي الأنشطة وبتعاون ودعم بعض الجهات الحكومية و الخاصة ومشرفي الأنشطة بنادي الحي والداعمين لبرامج نادي الحي والذي ينعكس على مصلحة الشباب عبر البرامج .

الرياضية والثقافية والترفيهية والسياحية والإعلامية والتي تأتي متزامنه مع رؤية السعودية 2030 في ظل قيادة حكيمة ورشيدة سائلا الله أن يديم علينا إيماننا وامننا واستقرارانا وان يفتح علينا من بركات الأرض و السماء انه سميع مجيب .