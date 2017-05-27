 مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مع دخول رمضان .. تنفيذ فرضية انتشار لقوات أمن العمرة داخل الحرم المكي طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق إنذار بوجود سيارة مفخخة يفرض طوقا أمنيا بساحة الجمهورية في باريس منظمات حقوقية: من يقف ضد إعلان الرياض فهو يشجع إرهاب إيران 7 علامات تنبئ عن الإصابة بالسرطان .. بينها “حكة الجلد” و “وفقدان الوزن” لماذا ظهرت ميلانيا وإيفانكا ترامب بثياب سوداء وغطاء الرأس في الفاتيكان ؟ المفتي: خطط “الصفويين” خطرة.. عليكم أن تعوها وترصدوا أكاذيب إعلامهم نتائج القمة السعودية – الأمريكية تقض مضجع “حزب الشيطان” مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقا في البحر المتوسط هذا العام مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد “قرقاش”: إيران غير مستعدة للجيرة الحقيقية.. ولا بديل إلا الوقوف متحدين حول السعودية وقيادتها وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الاتحاد

مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد

مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد
المناطق - وكالات

عبر فرانس كلينتسيفيتش؛ النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، عن قلق موسكو من انضمام حلف شمال الأطلسي “الناتو” للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أنها محاولة جديدة لمواصلة جهود إسقاط بشار الأسد.

وأضافت المسؤول الروسي حسب وكالة أنباء سبوتنيك، “لا يمكن لهذا القرار ألا يقلقنا حيث أن هذا القرار اتخذ من أجل تعزيز دعم المعارضة السورية بهدف إسقاط الأسد”. وأوضح أن روسيا “ستطرح قلقها هذا على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة”.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن انضمام حلف “الناتو” إلى التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا على الأغلب “يحمل طابعا سياسيا شكليا وأن القوات الأجنبية الوحيدة التي تتواجد في سوريا على أساس شرعي هي القوات الروسية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>