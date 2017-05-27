مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد

عبر فرانس كلينتسيفيتش؛ النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، عن قلق موسكو من انضمام حلف شمال الأطلسي “الناتو” للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أنها محاولة جديدة لمواصلة جهود إسقاط بشار الأسد.

وأضافت المسؤول الروسي حسب وكالة أنباء سبوتنيك، “لا يمكن لهذا القرار ألا يقلقنا حيث أن هذا القرار اتخذ من أجل تعزيز دعم المعارضة السورية بهدف إسقاط الأسد”. وأوضح أن روسيا “ستطرح قلقها هذا على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة”.

من جانبه، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن انضمام حلف “الناتو” إلى التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا على الأغلب “يحمل طابعا سياسيا شكليا وأن القوات الأجنبية الوحيدة التي تتواجد في سوريا على أساس شرعي هي القوات الروسية”.