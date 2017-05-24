 مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقا في البحر المتوسط هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقا في البحر المتوسط هذا العام

مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقا في البحر المتوسط هذا العام
المناطق - وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن ما لا يقل عن 200 طفل لاجئ، لاقوا حتفهم وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام، أي بمعدل أكثر من طفل واحد في اليوم.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن (اليونيسف) لهذا العام، أن عددًا متزايدًا من اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك الأطفال يسلكون طريق وسط البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، على الرغم من المخاطر الكامنة في الرحلة.

وذكرت أنه بداية من العام 2017 وحتى 22 مايو الجاري، وصل أكثر من 45 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، بزيادة قدرها 44 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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