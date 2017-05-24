نتائج القمة السعودية – الأمريكية تقض مضجع “حزب الشيطان”

قال مصدر في المعارضة السورية إن الزيارة الأمريكية إلى السعودية، يمكن اعتبارها نقطة تحول علنية في التوجه الخليجي الأميركي الذي يهدف إلى تقويض سلطة إيران في المنطقة، ومحاصرة حزب الشيطان اللبناني، معتبرًا أن “إيران اليوم على المحك، لديها مشكلاتها الداخلية، والآن أعلن الخليج والأميركان التحالف الاستراتيجي لمواجهة نفوذها على الأرض”.

وتابع المصدر أنه “يمكن القول اليوم إن إيران ستكون حلقة ضعيفة على الأرض، إذ إن واشنطن قصفتها في سورية، لترسل لها رسائل واضحة. ويمكن عدّ قصف الميليشيات التابعة لها في منطقة التنف خطوةً حازمةً في منع توسيع امتداد طرقها الاستراتيجية بين سورية والعراق”.

وركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الزيارة على ملفي الإرهاب والدور الإيراني في المنطقة، وقال إن “إيران أججت لعقود الصراع الطائفي والإرهاب، ورأينا الجرائم التي وقعت في سورية بدعم من إيران”.

وأشار إلى أن بلاده “اتخذت إجراء حازمًا للرد على استخدام الأسلحة البيولوجية الممنوعة من قبل نظام الأسد، فأطلقنا 59 صاروخًا للقاعدة الجوية التي صدر منها الهجوم الأول”، موضحًا أن على “الدول المسؤولة أن تعمل من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في سورية، والقضاء على (داعش)، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة”.

إضافةً إلى ما سبق، أكدت القمة الخليجية الأميركية على الالتزام “بضرورة معالجة جذور الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الجهود لهزيمة تنظيم (داعش) وتنظيم القاعدة الإرهابيين، ومعارضة التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها”.

وشددت على “تعزيز قدرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتهديدات، أيًا كان مصدرها، ومواجهة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للأمن، والعمل معًا للحد من الطائفية والتوترات الإقليمية التي تغذي عدم الاستقرار”.