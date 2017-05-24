المفتي: خطط “الصفويين” خطرة.. عليكم أن تعوها وترصدوا أكاذيب إعلامهم

وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، عدنان إبراهيم بـ «المشبوه بأفكاره وآرائه»، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم الاهتمام به.

وقال المفتي إن مناصحة أمثال عدنان إبراهيم ممكنة، مستدركا “لكن هؤلاء لديهم انخداع بأنفسهم وغرور”. ورفض آل الشيخ تجسيد شخصية أحمد بن حنبل في عمل درامي، قائلا “هؤلاء أئمة هدى وعلم وسنة لا ينبغي أن نجسدهم في مسلسلات، هؤلاء أئمة هدى أصحاب أصحاب رسول الله لا ينبغي أن نمثلهم في هذه المواضع”.

وهاجم المفتي الهجمات الإرهابية التي هزت مدنا أوروبية، ووصف منفذوها بـ”المجرمين المخدوعين”، مشيرا إلى أنهم ليسوا بمسلمين، بل مغرر بهم مقضي على أفكارهم يتصرفون بتصرف جنوني لا عقل له وأول الضحايا هم.

واعتبر النظام الإيراني “نظاما صفويا مفسدا في الأرض”، مطالبا المسلمين أن يعوا خطورة خطط “الصفويين” المفسدة والتي تفرق الناس، “وعلى المسلمين أن يعوا خطورة هذا العمل السيئ وأن يقابلوا الإعلام الإيراني ويرصدوا أكاذيبه ويحذروا المسلمين من شره”.