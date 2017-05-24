لماذا ظهرت ميلانيا وإيفانكا ترامب بثياب سوداء وغطاء الرأس في الفاتيكان ؟

تناولت تيسا بيرنسون في مقال لها على موقع مجلة تايم الأمريكية الأسباب التي جعلت سيدات عائلة ترامب يرتدين غطاء الرأس أثناء زيارة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الفاتيكان.

وقالت تيسا إنّ السيدة الأولى وابنتها التزمتا بارتداء غطاء الرأس ورداء محتشم أثناء لقائهما بالبابا فرانسس في الفاتيكان، وهما في ذلك قد سارتا على نهج السيدات الأول في الماضي.

وصرحت ستيفاني جريشام – مديرة العلاقات الخاصة بالسيدة الأولى – قائلة: «إنّه طبقًا للبروتوكول المطبق في الفاتيكان، يتعين على النساء أن يرتدين ثيابًا سوداء رسمية بأكمام طويلة، ووضع غطاء على الرأس، وذلك أثناء لقائهنّ البابا».

ووفقًا لصحيفة التليجراف، فإن الزيّ سالف الذكر لا بدّ منه عند لقاء البابا. ولكن يُسمح لبعض الملكات والأميرات الكاثوليكيات ارتداء ملابس باللون الأبيض. وقد تعامل البابا فرانسس بتسامح فيما يخص ملابس النساء؛ إذ صرّح متحدث باسم الفاتيكان للتليجراف بالقول “لقد أضحت الأمور أكثر يسرًا في السنوات الأخيرة، فلم يعد هناك تشدّد في تطبيق البروتوكول”.