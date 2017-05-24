 منظمات حقوقية: من يقف ضد إعلان الرياض فهو يشجع إرهاب إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مع دخول رمضان .. تنفيذ فرضية انتشار لقوات أمن العمرة داخل الحرم المكي طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق إنذار بوجود سيارة مفخخة يفرض طوقا أمنيا بساحة الجمهورية في باريس منظمات حقوقية: من يقف ضد إعلان الرياض فهو يشجع إرهاب إيران 7 علامات تنبئ عن الإصابة بالسرطان .. بينها “حكة الجلد” و “وفقدان الوزن” لماذا ظهرت ميلانيا وإيفانكا ترامب بثياب سوداء وغطاء الرأس في الفاتيكان ؟ المفتي: خطط “الصفويين” خطرة.. عليكم أن تعوها وترصدوا أكاذيب إعلامهم نتائج القمة السعودية – الأمريكية تقض مضجع “حزب الشيطان” مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقا في البحر المتوسط هذا العام مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد “قرقاش”: إيران غير مستعدة للجيرة الحقيقية.. ولا بديل إلا الوقوف متحدين حول السعودية وقيادتها وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الاتحاد

منظمات حقوقية: من يقف ضد إعلان الرياض فهو يشجع إرهاب إيران

منظمات حقوقية: من يقف ضد إعلان الرياض فهو يشجع إرهاب إيران
المناطق- وكالات

كشف رئيس الشبكة العربية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور محمد أحمد، استنكار منظمات وشبكات حقوقية بشدة لما صدر من جهات عليا بدولة قطر متضمنا تراجعا خطيرا عن اتفاق إعلان الرياض يخدم أعداء المنطقة.

وأكد على أن الجميع يعلم أن ما يردده الإعلام القطري، بأن قطر كانت ضحية حملة إعلامية منظمة تتهمها بـ”التعاطف” مع الإرهاب، هو مغالطة للحقيقة والواقع والبراهين، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح وفقا لـ”عكاظ” أن المنظمات -التي وقعت على بيان لها هي: الائتلاف العربي الأفريقي لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، الشبكة العربية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الشبكة الخليجية لمنظمات المجتمع المدني، التحالف الإقليمي لمحاربة الإرهاب، شبكة ضحايا الإرهاب، منظمة عالم بلا إرهاب.

وكشف رئيس الشبكة العربية للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور محمد أحمد، التأييد القوي من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، لإعلان الرياض وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية، والموقف الموحد الذي خرج بخصوص محاربة الإرهاب، خصوصا من إيران وميليشياتها الطائفية، وعلى رأسها حزب الله والحوثيين وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي روعت الشعوب وارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

ووفقا للبيان، فإن المنظمات الموقعة تؤكد من جديد دعمها الحقوقي لكل ما صدر في بيان إعلان الرياض، وأن أي طرف يقف ضد ذلك فهو يشجع الإرهاب الإيراني وتدخلاته بالمنطقة ويتحمل نتائج ذلك أمام الهيئات الدولية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>