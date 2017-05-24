7 علامات تنبئ عن الإصابة بالسرطان .. بينها “حكة الجلد” و “وفقدان الوزن”

حذر موقع «برايت سايد» الطبي، من 7علامات مبكّرة تنبئ باحتمالية تعرض صاحبها للسرطان، يتجاهلها عادة أغلبية الناس.

وذكر أن “أورام الجلد” العادية تُعدّ علامة على سرطان الجلد أو الثدي، وتشمل الأعراض الأخرى كتلا صلبة في الصدر أو الإبطين وطفح جلدي مجهول السبب لا يرتبط بالطعام أو الحساسيّة وظهور قرح، و”السعال المستمرّ” الذي يعد من أعراض مرض بالرئة مُرتبطة بأعراض أخرى مثل انخفاض الشهّية وفقدان الوزن المُفاجئ، ويُمكن مع دم وضيق في التنفّس، “حكة الجلد” التي تنبئ في مُعظم الحالات بالأورام الرحميّة التي تُسبّب حكّة تناسليّة، “تغييرات بوظيفة الأمعاء” قد تنبئ بسرطان الأمعاء قد يصاحبه دم في البراز وإفرازات مخاطيّة.

“الدم عند التبول” وارتفاع ضغط الدم وألم في الكلى وضعف مزمن، أعراض ترتبط بسرطان الكلى، “فقدان الوزن المُفاجئ” إذ من المُمكن أن يكون علامة على سرطان المعدة في مراحل مبكرة وأيضا وجود فقر دم وصعوبة في الهضم وتشعر دائما أن بطنك مُمتلئة بالطعام عند تناولك كميّات صغيرة.

أما بالنسبة لأعراض سرطان الحنجرة ترتبط بصعوبة في التنفس وبحة في الكلام ورائحة فم كريهة وسُعال دم.