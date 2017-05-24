إنذار بوجود سيارة مفخخة يفرض طوقا أمنيا بساحة الجمهورية في باريس

أشارت تغريدات على تويتر إلى أن الشرطة الفرنسية فرضت طوقا أمنيا مساء أمس على حدود ساحة روبيبليك (ساحة الجمهورية) بالعاصمة باريس وذلك بعد الإشعار بوجود سيارة مشبوهة كانت تتوقف بالمكان.

ورفضت بلدية باريس التعليق حول الموضوع وقال مصدر أمني: إن العملية تندرج في إطار الدوريات الأمنية اليومية، نظرا لارتفاع منسوب الحيطة والحذر بعد العملية الارهابية التي هزت مانشستر.

ولم تشر وسائل الإعلام الفرنسية للحادثة. وهو الأمر الذي أدى بأحد الملاحظين للتعليق بأن سياسة الرئيس الجديد حول التعاطي الإعلامي مع العمليات الأمنية داخل فرنسا قد أخذت منحى جديدا.