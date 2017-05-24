طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت الهيئة أنها تتوقع أن يشمل تأثير هذه الرياح مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، ونجران، ويمتد تأثيرها حتى الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة وأجزاء من منطقة الرياض.

وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة وحتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع توفر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية.