 مع دخول رمضان .. تنفيذ فرضية انتشار لقوات أمن العمرة داخل الحرم المكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مع دخول رمضان .. تنفيذ فرضية انتشار لقوات أمن العمرة داخل الحرم المكي طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق إنذار بوجود سيارة مفخخة يفرض طوقا أمنيا بساحة الجمهورية في باريس 7 علامات تنبئ عن الإصابة بالسرطان .. بينها “حكة الجلد” و “وفقدان الوزن” لماذا ظهرت ميلانيا وإيفانكا ترامب بثياب سوداء وغطاء الرأس في الفاتيكان ؟ المفتي: خطط “الصفويين” خطرة.. عليكم أن تعوها وترصدوا أكاذيب إعلامهم نتائج القمة السعودية – الأمريكية تقض مضجع “حزب الشيطان” مصرع نحو 200 طفل لاجئ غرقا في البحر المتوسط هذا العام مسؤول روسي: انضمام الناتو للتحالف ضد داعش يهدف إلى إسقاط الأسد “قرقاش”: إيران غير مستعدة للجيرة الحقيقية.. ولا بديل إلا الوقوف متحدين حول السعودية وقيادتها وظائف شاغرة للسعوديين في طيران الاتحاد نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق أنشطة رمضان 38

مع دخول رمضان .. تنفيذ فرضية انتشار لقوات أمن العمرة داخل الحرم المكي

مع دخول رمضان .. تنفيذ فرضية انتشار لقوات أمن العمرة داخل الحرم المكي
المناطق - مكة المكرمة

قام الأمن العام بنشر كافة وحدات قوات أمن العمرة التابعة لإدارات وجهات الأمن العام المختلفة وذلك بعد صلاة عصر يوم الجمعة المكمل لشهر شعبان، وبعد أن أخذت جميع القوات مواقعها داخل الحرم المكي الشريف وساحاته والمناطق المحيطة به.

وقام مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج يرافقه قائد قوات أمن العمرة الفريق خالد بن قرار الحربي ومساعد قائد قوات أمن العمرة للمنطقة المركزية اللواء سعود بن عبدالله الخليوي، بجولة ميدانية على جميع الوحدات المشاركة ومقابلة قادة المواقع والإستماع لآلية تنفيذ مهامهم وتوجيههم فيما يستدعي ذلك.

كما تم خلال الجولة التشاور بين القيادات في بعض مضامين وجزئيات الخطة العامة لأمن العمرة، وفي نهاية الجولة تمنى مدير الأمن العام لكافة زملائه التوفيق والعون لينفذ الأمن العام مهامه ومسئولياته في حفظ الأمن بجميع صوره لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والمصلين، ويما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>