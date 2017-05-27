أزمة “بنزين” في جازان .. وأمير المنطقة يوجه بسرعة كشف ملابساتها

تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة جازان، ملابسات الأزمة الطارئة جراء عدم توافر نوع معين من مادة البنزين في محطات الوقود بمدينة جازان والمحافظات المختلفة لمدة يومين.

وأصدر تعليماته العاجلة بسرعة التنسيق مع المختصين في شركة أرامكو للوقوف على الأسباب ومعرفة تفاصيل الموضوع.

وأشار المتحدث الرسمي للإمارة إلى أن الشركة أفادت بأن ماحصل من تأخير في ضخ كميات البنزين الأخضر والديزل ناتج عن تحديث نظام التعبئة الآلي بمحطة التوزيع بالمنطقة، مؤكدة بأن هذه المحطة تعمل على مدار الساعة لتلبية إحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.