 ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان بلدية حفر الباطن تحتضن مبادرة “حفرنا أجمل” أمير القصيم: مركز “اعتدال” مرحلة متطورة في محاربة الفكر المتطرف بلدية الخفجي تداهم موقع للذبح العشوائي أمانة الشرقية: رصد 590 مخالفة وتوجيه 2990 إنذار واغلاق 62 محل امير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك غدا غرفة الشرقية تُنظم مساء غد أولى لقاءاتها برجال الاعمال للتهنئة الرمضانية النفط يتعافى مع تطلعات لاتفاق أكبر لخفض الإنتاج شاهد.. رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بالعربية: “رمضان مبارك” تعرف على قصة كنافة رمضان والياميش والقطايف.. وفي أي العصور صُنعت ؟! شاهد.. موقف رجلي أمن مع مواطن وزوجته على طريق عام

ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان

ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان
المناطق / بريدة

يكمل ملتقى الشباب الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم كل عام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عقده الباهي الأول متوجاً مسيرة سنواته العشر بنجاح منقطع النظير وتميز لافت وصيت ذائع في عموم مناطق المملكة ، خاصة بعد أن ارتبطت إحدى أبرز فعاليات برنامجه الحافل بجائزة الشاب العصامي التي تمنح للجنسين في سبعة مجالات منذ دورة الملتقى الثالثة عام 1431هـ.
وستقام على هامش الملتقى الذي سيقام يوم الثلاثاء 4 رمضان بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، ستة معارض متميزة من أبرزها معرض (مسيرة وفاء وعطاء) تقديراَ وعرفانا لمقام خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ وهو معرض يسلط الضوء على الملامح الإنسانية والقيادية التي تجسدت في شخص الملك ويتضمن عرضاً وثائقياً لسيرة مقامه العطرة منذ ولادته مروراً بفترة نشأته وتعليميه وحتى توليه مقاليد الحكم والإنجازات التي حققها في مختلف المناصب التي تقلدها خلال مراحل حياته والإخلاص الذي عرف به تجاه وطنه وشعبه ودينه وقضايا الأمة العربية و الإسلامية والإنسانية جمعاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>