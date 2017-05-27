ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان

يكمل ملتقى الشباب الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم كل عام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عقده الباهي الأول متوجاً مسيرة سنواته العشر بنجاح منقطع النظير وتميز لافت وصيت ذائع في عموم مناطق المملكة ، خاصة بعد أن ارتبطت إحدى أبرز فعاليات برنامجه الحافل بجائزة الشاب العصامي التي تمنح للجنسين في سبعة مجالات منذ دورة الملتقى الثالثة عام 1431هـ.

وستقام على هامش الملتقى الذي سيقام يوم الثلاثاء 4 رمضان بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، ستة معارض متميزة من أبرزها معرض (مسيرة وفاء وعطاء) تقديراَ وعرفانا لمقام خام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ وهو معرض يسلط الضوء على الملامح الإنسانية والقيادية التي تجسدت في شخص الملك ويتضمن عرضاً وثائقياً لسيرة مقامه العطرة منذ ولادته مروراً بفترة نشأته وتعليميه وحتى توليه مقاليد الحكم والإنجازات التي حققها في مختلف المناصب التي تقلدها خلال مراحل حياته والإخلاص الذي عرف به تجاه وطنه وشعبه ودينه وقضايا الأمة العربية و الإسلامية والإنسانية جمعاء.