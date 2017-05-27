 رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة

رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة
المناطق / بريدة

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الأستاذ إبراهيم بن موسى الزويد ، بأن ملتقى الشباب الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، الذي سيقام خلال الفترة 4-6/1438هـ الموافق 30/5- 1/6/2017م يعتبر من أهم المبادرات بالمنطقة وهو تجسيد لفكرة طموحة أطلقها سمو أمير المنطقة قبل عشر سنوات وتبنت غرفة القصيم بلورتها وتنظيمها بدعم من شركاء التنمية لتحفيز وتطوير ثقافة العمل الحر.
وثمن الزويد الدعم والاهتمام المتواصل الذي تحظى بها فعاليات ومهرجانات القصيم من قبل سمو أمير المنطقة ومنها ملتقى الشباب وجائزة العصامي التي كانت نتاجاً لفكرة سموه وتعبيراً عن مدى اهتمامه بشباب المنطقة وتحفيزهم نحو العمل التجاري الحر.
مبيناً بأن هذا العام اختارت الغرفة عنوان (أنت قدها) ليكون شعاراَ لملتقى شبابها المفعم بالحيوية والنشاط في دورته العاشرة 1438هـ الموافق 2017م , حيث وضعت في روزنامة الفعاليات المصاحبة للملتقى إلى جانب حفل توزيع جائزة الشباب العصامي معارض متميزة وفعاليات مصاحبة تتناسب مع حجم الملتقى ، مشيراً إلى أن حفل ملتقى الشباب لهذا العام سيكون متميزاً عن الأعوام السابقة التي كانت يقتصر فيها البرنامج على يوم واحد فقط ، منوهاً بانه سيتضمن العديد من البرامج العلمية والفعاليات التوعوية والمعارض المتخصصة المصاحبة التي تحكي تجارب نجاح سابقة في المشاريع الخاصة للرجال والنساء.

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