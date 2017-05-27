أمين عام جائزة الشاب العصامي: 92 شاباً وشابة تقدموا على الجائزة

كشف الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ، أمين عام جائزة الشاب العصامي الأستاذ زياد بن علي المشيقح أن لجنة التقييم والتحكيم للجائزة انتهت من أعمال الفرز لملفات المتقدمين للجائزة في نسختها الثامنة والذين بلغ عددهم 92 شاباً و شابة في مختلف فروع الجائزة المعتمدة (التجاري, الصناعي, الزراعي, الخدمي, الحرفي, الإعلامي, التقني).

وأوضح المشيقح ، أن ملتقى الشباب العاشر للعام الحالي يتضمن جملة من البرامج والفعاليات العلمية والتجارية المصاحبة تم انتقائها والإعداد لها بعناية بعد عقد لقاءات مع شباب المنطقة والفائزين بالجائزة للأعوام الماضية والخروج برؤى وتصورات متناسقة وبما يتناسب مع تطلعات المنطقة والطموحات المنشودة للشباب ، موضحاً أنه إلى جانب حفل توزيع الجائزة في دورتها الثامنة هناك معرض خاص بمبادرات الأمير فيصل بن مشعل وهي عبارة عن 12 مبادرة في مختلف الجوانب المجتمعية والإنسانية والخيرية والشبابية والفكرية , بالإضافة إلى معرض المنتجات العصامية ومعرض شباب القصيم ومعرض حق الامتياز التجاري(الفرنشايز) وجناح شباب الأعمال الذي يتضمن عدداً من المبادرات الداعمة لرواد الأعمال وركنين للاستشارات والأفكار التجارية تقدمها مجموعة من الشركات المتخصصة.

وبين المشيقح أن اليوم الأول للملتقى سيقتصر على حفل نوعي لتوزيع جائزة الشباب العصامي للفائزين بها في دورتها الثامنة مع افتتاح المعارض المصاحبة , بينما ستعقد في اليومين التاليين أربعة لقاءات وندوات يقدمها نخبة من رجال الأعمال الذين يعتبرون نماذج للعصامية وتحقيق النجاح , بالإضافة إلى عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في منطقة القصيم التي ستطرحها مجموعة من الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المال والاعمال والتنمية الاقتصادية.