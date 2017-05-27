 الجيش اليمني ينزع 1500 لغم في ميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني ينزع 1500 لغم في ميدي

الجيش اليمني ينزع 1500 لغم في ميدي
المناطق - واس

تمكن الجيش اليمني، من نزع 1500 لغم أرضي زرعتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في جبهة ميدي، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

ونقل موقع (26 سبتمبر) التابع للجيش، عن مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة قوله إن “الفرق الهندسية لنزع الألغام تعمل بشكل متواصل في الكشف عن الألغام التي زرعتها الميليشيا في المزارع والطرقات وفي أوساط القرى والمحلات التجارية”، لافتاً إلى أنها تشكل تهديداً لأمن وسلامة المواطنين.

وأضاف أن” جريمة زراعة الألغام ارتبطت في اليمن بميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي نشرت عشرات الآلاف منها، واهمة بأنها ستعيق تقدم الجيش الوطني، الذي يتجاوزها كل يوم”.

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