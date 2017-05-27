داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت الهجوم الذي استهدف أقباطا حجاجا في محافظة المنيا المصرية.

وأعلنت وزارة الدفاع المصرية في بيان ردا على الهجوم، استمرار الضربات الجوية ضد معسكرات المسلحين في الأراضي الليبية، الذين تتهمهم بالتخطيط وتنفيذ الهجوم على حافلة الحجاج الأقباط المصريين والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات في محافظة المنيا المصرية.

ونشرت الوزارة على قناتها في يوتيوب السبت، فيديو يظهر سير ونتائج ضربات سلاح الجو المصري في محيط مدينة درنة الليبية.

وجاء في البيان: “القوات الجوية نفذت عدداً من الضربات المركزة نهارا وليلا، واستهدفت عددا من تجمعات العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات”، مشيرة إلى أن مقاتلات متعددة المهام شاركت في العمليات.

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أن “الضربات أسفرت عن تدمير الأهداف المخططة، والتي شملت مناطق تمركز، وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لاعتداء المنيا الغادر”، مؤكدة أن جميع المقاتلات المصرية عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ مهامها بنجاح.