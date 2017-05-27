 داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة الجيش اليمني ينزع 1500 لغم في ميدي أمين عام جائزة الشاب العصامي: 92 شاباً وشابة تقدموا على الجائزة أزمة “بنزين” في جازان .. وأمير المنطقة يوجه بسرعة كشف ملابساتها رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان بلدية حفر الباطن تحتضن مبادرة “حفرنا أجمل” أمير القصيم: مركز “اعتدال” مرحلة متطورة في محاربة الفكر المتطرف بلدية الخفجي تداهم موقع للذبح العشوائي أمانة الشرقية: رصد 590 مخالفة وتوجيه 2990 إنذار واغلاق 62 محل امير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك غدا غرفة الشرقية تُنظم مساء غد أولى لقاءاتها برجال الاعمال للتهنئة الرمضانية

داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة

داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة
المناطق - وكالات

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت الهجوم الذي استهدف أقباطا حجاجا في محافظة المنيا المصرية.

وأعلنت وزارة الدفاع المصرية في بيان ردا على الهجوم، استمرار الضربات الجوية ضد معسكرات المسلحين في الأراضي الليبية، الذين تتهمهم بالتخطيط وتنفيذ الهجوم على حافلة الحجاج الأقباط المصريين والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات في محافظة المنيا المصرية.

ونشرت الوزارة على قناتها في يوتيوب السبت، فيديو يظهر سير ونتائج ضربات سلاح الجو المصري في محيط مدينة درنة الليبية.

وجاء في البيان: “القوات الجوية نفذت عدداً من الضربات المركزة نهارا وليلا، واستهدفت عددا من تجمعات العناصر الإرهابية داخل الأراضي الليبية بعد التنسيق والتدقيق الكامل لكافة المعلومات”، مشيرة إلى أن مقاتلات متعددة المهام شاركت في العمليات.

وأشارت القوات المسلحة المصرية إلى أن “الضربات أسفرت عن تدمير الأهداف المخططة، والتي شملت مناطق تمركز، وتدريب العناصر الإرهابية التي شاركت في التخطيط والتنفيذ لاعتداء المنيا الغادر”، مؤكدة أن جميع المقاتلات المصرية عادت إلى قواعدها بعد تنفيذ مهامها بنجاح.

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