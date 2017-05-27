تكليف عدد من الأئمة لصلاة التراويح في الحرمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، تكليف فضيلة الشيخ ياسر الدوسري وفضيلة الشيخ صلاح باعثمان بإمامة المصلين في صلاة التراويح في المسجد الحرام لشهر رمضان المبارك 1438هـ.

كما كلف فضيلة الشيخ خالد المهنا وفضيلة الشيخ محمد خليل قارئ، بإمامة المصلين في صلاة التروايح في المسجد النبوي خلال هذا الشهر الفضيل.