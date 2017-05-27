 رفع الطاقة التشغيلية لسقيا زمزم لمواكبة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رفع الطاقة التشغيلية لسقيا زمزم لمواكبة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان تكليف عدد من الأئمة لصلاة التراويح في الحرمين داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة الجيش اليمني ينزع 1500 لغم في ميدي أمين عام جائزة الشاب العصامي: 92 شاباً وشابة تقدموا على الجائزة أزمة “بنزين” في جازان .. وأمير المنطقة يوجه بسرعة كشف ملابساتها رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان بلدية حفر الباطن تحتضن مبادرة “حفرنا أجمل” أمير القصيم: مركز “اعتدال” مرحلة متطورة في محاربة الفكر المتطرف بلدية الخفجي تداهم موقع للذبح العشوائي أمانة الشرقية: رصد 590 مخالفة وتوجيه 2990 إنذار واغلاق 62 محل

رفع الطاقة التشغيلية لسقيا زمزم لمواكبة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان

رفع الطاقة التشغيلية لسقيا زمزم لمواكبة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان
المناطق - واس

أكمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الطلب والتوسعات العملاقة التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي حيث أن تأمين مياه زمزم للحرمين الشريفين يأتي في أولوليات المشروع حسب توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .
وأوضح مستشار الشؤون الفنية والهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مدير إدارة مشروع سقيا زمزم المهندس أحمد بن عمر بالعمش، أن الخطط الاستعدادية تم اعتمادها منذ وقت مبكر بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية ورفع جميع الطاقات التشغيلية والصيانة والتنقية والضخ والتوزيع وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة أكثر من (100%) وتشغيل المشروع على مدار الساعة ليفي بحاجة راغبي المياه المباركة وفق آلية توزيع بتقديم عبوتين لكل فرد مع إعادة التوزيع بنفس الكمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الصرف الأخير،
وبين انه تم توفير ما لا يقل عن 100 موظف خدمة في صالة توزيع عبوات زمزم حيث يتم التشغيل المستمر لصالة التوزيع على مدار الساعة للوفاء بمتطلبات الذروة يومياً وتهيئة أعداد الحراسات الأمنية المناسبة لتسهيل تنظيم عملية الحركة بمواقف السيارات وبمنطقة التوزيع وتأهيل ما لا يقل عن (250) موقف سيارة لخدمة زوار المشروع وتوفير ما لا يقل عن (400) عربة لحمل عبوات زمزم للعملاء وتوفير ما لا يقل عن (350) كرسي انتظار للعملاء بالصالة الجديدة للتوزيع بزيادة أكثر من (150) كرسي انتظار عما هو متوفر خلال أيام العام وتجهيز 42 نافذة توزيع اتوماتيكية تعمل على مدار الساعة طوال أيام العام، بالإضافة إلى استحداث (16 ) نافذة إضافية لأوقات الازدحام.
وأفاد أن إدارة المشروع خصصت قسم خاص لخدمة العملاء لإرشاد وتوجيه المستفيدين والاجابة على استفساراتهم لتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه كما تم استحداث عملية الفرز عن طريق الأجهزة الذكية التي تقوم بتوجيه الزوار إلى نوافذ المحاسبة الشاغرة أو الأقل زواراً وذلك لضمان سير العمل وانسيابيته كما تم تفعيل خدمة ذوي الحاجات الخاصة حيث يتم خدمتهم وهم في مركباتهم وقد هيئ لهم مكان مخصص يلبي احتياجاتهم دون أي عناء.
وأهاب مدير إدارة مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز رحمه الله لسقيا زمزم بجميع المعتمرين والزوار عدم التعامل مع الباعة الجائلين والحرص على الحصول على عبوات مياه زمزم من مصادرها الرسمية وهي موقع المشروع بكدي والنقاط الموجودة في المطارات التي توفر العبوات المهيأة للشحن الجوي.
وكشف انه حرصاً من المشروع لوصول المياه المباركة إلى الجميع فقد تم تخصيص ناقل معتمد وتفعيله في مطاري جدة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين حيث يمكنهم من الحصول على عبوات مياه زمزم المهيأة للشحن من صالات المطار دون عناء.
وأكد المهندس بالعمش حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتوجيه الشركة المشغلة للمشروع (شركة المياه الوطنية) على استدامة الخدمة وتقديمها بشكل أفضل سعياً لتحقيق نقلة نوعية في خدمة هذه المياه المباركة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>