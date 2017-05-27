 إطلاق خدمة الاعتراضات على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إطلاق خدمة الاعتراضات على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان “العمل”: 6 ساعات عمل لمنشآت القطاع الخاص في رمضان رفع الطاقة التشغيلية لسقيا زمزم لمواكبة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان تكليف عدد من الأئمة لصلاة التراويح في الحرمين داعش يتبنى هجوم المنيا.. والجيش المصري يعرض نتائج قصف المسلحين في درنة الجيش اليمني ينزع 1500 لغم في ميدي أمين عام جائزة الشاب العصامي: 92 شاباً وشابة تقدموا على الجائزة أزمة “بنزين” في جازان .. وأمير المنطقة يوجه بسرعة كشف ملابساتها رئيس غرفة القصيم: ملتقى الشباب تجسيد فكرة طموحة أطلقها أمير المنطقة ملتقى الشباب في القصيم يكمل عقده الأول بمعرض (وفاء وعطاء) للملك سلمان بلدية حفر الباطن تحتضن مبادرة “حفرنا أجمل” أمير القصيم: مركز “اعتدال” مرحلة متطورة في محاربة الفكر المتطرف

إطلاق خدمة الاعتراضات على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان

إطلاق خدمة الاعتراضات على إيقاف الصرف لذوي الإعاقة ومستفيدي الضمان
المناطق - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة الاعتراضات للمستفيدين من الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني، في حال إيقاف الصرف عنهم أو عن أحد التابعين لهم.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخدمة تستهدف مستفيدي الإعانة المالية لذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني في حال تم إيقاف الصرف عنهم أو عن أحد التابعين لهم، مبينة أنها ستظهر نوع المستندات بناء على سبب الإيقاف.

وحددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات تنفيذ الخدمة بأربع خطوات وهي: تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية (mlsd.gov.sa)، واختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية، ثم اختيار نوع الاعتراض، بعد ذلك يتم تعبئة بيانات الاعتراض وإرفاق الأوراق المطلوبة ثم تقديم طلب الاعتراض، ويتم بعد ذلك متابعة حالة طلب الاعتراض من خيار “طلباتي”.

وتتيح خدمة الاعتراضات للمستفيدين من الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمستفيدين من المعاش الضماني، تقييم الخدمة المقدمة لهم على موقع البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيرة إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب 15 يوما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>