 سفارة المملكة ببريطانيا تهيب المواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة ببريطانيا تهيب المواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب

سفارة المملكة ببريطانيا تهيب المواطنين توخي الحذر بعد رفع حالة التأهب
المناطق - الرياض

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا بجميع المواطنين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات نظرًا لرفع مستوى التأهب الأمني في المملكة المتحدة من حاد إلى حرج لأول مرة منذ عام 2007م.
ونصحت السفارة المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية التي تصدرها الشرطة المحلية والجهات المختصة، وطالبت المواطنين بالاتصال بأرقام السفارة على الأرقام التالية في حالة حدوث طارئ – لا سمح الله -:
00442079173000
00447947253753
00447946779614

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