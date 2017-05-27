مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملات الرش الضبابي في المكلا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس حملات الرش الضبابي ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من المركز، والتي سيكون لها أثر كبير في التخلص من البعوض الناقل للحمى.

وينفذ المركز هذه الحملات وفق خطة مرسومة روعي فيها حاجة كل مديرية من المديريات المستهدفة، من خلال توفير مستلزمات حملات الرش والتدريب والتثقيف الصحي والتوعية.

وتأتي هذه الحملة بعد تدريب 30 عاملاً في ساحل حضرموت على عمليات الرش وصيانة المرشات، فيما سبقت الحملة دورات في التقصي الحشري والتخلص من بؤر البعوض، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بالحمى ومتابعتها.

يذكر أن المشروع ينفذ في 44 مديرية في المحافظات المستهدفة، وهي حضرموت وشبوة ولحج وعدن وتعز والحديدة.