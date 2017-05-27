 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 58 طنًا من التمور على 7250 أسرة في محافظة لحج اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 58 طنًا من التمور على 7250 أسرة في محافظة لحج اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 58 طنًا من التمور على 7250 أسرة في محافظة لحج اليمنية
المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا 58 طنًا من التمور في محافظة لحج اليمنية.
واستفاد من هذه المساعدات 7250 أسرة على شريط الساحل الغربي للمحافظة شملت 21 قرية تبدأ من السقيا إلى الجحار ومنها رأس العارة ومخيم خرز الذي يتواجد فيه أعداد من نازحي تعز.
وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي نفذها المركز في اليمن وبلغت حتى منتصف شهر مايو 2017م 130 برنامجًا من خلال 81 شريكًا شملت مناطق ومحافظات اليمن.

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