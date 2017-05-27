مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 58 طنًا من التمور على 7250 أسرة في محافظة لحج اليمنية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا 58 طنًا من التمور في محافظة لحج اليمنية.

واستفاد من هذه المساعدات 7250 أسرة على شريط الساحل الغربي للمحافظة شملت 21 قرية تبدأ من السقيا إلى الجحار ومنها رأس العارة ومخيم خرز الذي يتواجد فيه أعداد من نازحي تعز.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي نفذها المركز في اليمن وبلغت حتى منتصف شهر مايو 2017م 130 برنامجًا من خلال 81 شريكًا شملت مناطق ومحافظات اليمن.

