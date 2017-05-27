مشروع افطار صائم بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بدومة الجندل

فتح مشروع إفطار صائم بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف أبوابه في عامه الثالث والعشرين ، في غرة شهر رمضان المبارك من عام 1438هـ ليحتضن ما يزيد على 450 صائماً من جنسيات مختلفة .

وتعود بداية تأسيسه إلى عام 1416هـ ، فقد كان ولا يزال من مشاريع الخير وباباً من أبواب التكافل والتآلف وتلاحم المواطنين مع إخوانهم المقيمين ، في مشهد يبهج النفس ويفرح القلب .

ولك أن ترى صورة معبرة تغني عن آلاف الكلمات إذا ما نظرت إلى جموع الصائمين وهم يتحلقون ينتظرون أذان المغرب ، فتحمد الله على فضله وكرمه حيث ألّف بين الأرواح المتباعدة وجمع بين الألسن المتنوعة .

جدير بالذكر أن يقال : إن هذا المشروع تحت مظلة جمعية البر الخيرية بدومة الجندل ويشرف عليه إمام الجامع الشيخ الدكتور / سليمان بن عبدالكريم المفرج ، ويدعمه المواطنون والمحسنون في المحافظة ويقوم على شؤونه نخبة من الشباب المحتسبين ، والذين سيكرمون في الحفل الختامي لأنشطة الجامع في نهاية هذا الشهر الكريم .