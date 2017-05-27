 أخضر الشباب يواجه أمريكا بحثا عن بطاقة الدور الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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أخضر الشباب يواجه أمريكا بحثا عن بطاقة الدور الثاني

أخضر الشباب يواجه أمريكا بحثا عن بطاقة الدور الثاني
المناطق - الرياض

سيكون المنتخب السعودي للشباب بحاجة إلى الفوز عندما يواجه نظيره الأمريكي في آخر مباريات بدور المجموعات في كأس العالم تحت 20 عاماً والتي تستضيفها كوريا الجنوبية.

واستطاع المنتخب السعودي العودة إلى المنافسة على بطاقة التأهل بعد فوزه على منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف، بعدما بدأ مشواره في البطولة بخسارة أمام السنغال بهدفين لا رد لهما.

ووصل المنتخب السعودي مساء الجمعة إلى مدينة داييغون لخوض المباراة على ملعب كأس العالم، بعدما لعب مباراتيه السابقتين في مدينة إنشون.

وفي المقابل، يحتل منتخب الولايات المتحدة المركز الأول في المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع الإكوادور 3-3 في المباراة الأولى بينما تغلب على منتخب السنغال بهدف لا رد له، بينما يملك منتخبا السعودي والسنغال 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة للإكوادور.

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