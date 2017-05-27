جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تجمع 567 طبيبة وطبيب بعد 16 عاما من التخرج

استعاد 567 طبيب وطبيبة ذكريات تخرجهم من كلية الطب قبل 16 سنة وذلك خلال حفل يوم الخريجين الثامن والذي تنظمه كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل سنوياً لخريجيها القدامى، واُقيم أمس بالمركز التعليمي بالمجمع السكني رقم 1 في الخبر، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش وعميد كلية الطب الدكتور علي السلطان، والخريجين والخريجات الذين جاؤوا من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى حضور أحد عمداء ورواد كلية الطب السابقين وهو البرفسور عبداللطيف الفرائضي الذي له اسهامات عديدة على مستوى الجامعة والكلية وكذلك مستشفى الملك فهد الجامعي.

وفي كلمته رحب مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش الحضور وقال: أُقدر لكم حضوركم واستجابتكم للدعوة رغم ارتباطاتكم وتجشم بعض منكم عناء السفر وخاصة أنهم جاؤوا من مختلف مناطق المملكة ونحن كإدارة جامعة وإدارة كلية نثمن لهم هذا الاهتمام بالحضور والتواجد، مضيفاً نشعر بالفخر والاعتزاز عندما نجتمع مع كوكبة متميزة من خريجي وخريجات كلية الطب ومنهم من أخذ وضعهم في مواقع كثيرة يؤدون واجبهم داخل الوطن ويسهمون في تقديم خدماتهم للمواطن والمقيم وعدد منهم بخارج الوطن، وقد اجتمعوا في هذا اللقاء السنوي الثامن لإعادة ذكرياتهم وتبادل خبراتهم في الكلية التي تخرجوا منها وهي كلية الطب التي تجاوز عمرها الآن الـ35 عاماً وتخرج منها أكثر من أربعة آلاف طبيب وطبيبة، وهذا عدد ضخم ويعطي مؤشر ودلالة على حجم المساهمة التي قدمتها الكلية للوطن خلال الأعوام السابقة.

وأكد الدكتور الربيش على أهمية هذه اللقاءات وعلمية التواصل بين الخريجين والكلية وأصبح متطلباً أساسياً للجان الاعتماد والتقييم الأكاديمي، ولكن نحن نريد أن نتجاوز موضوع هذا الاجتماع بتأسيس رابطة لخريجي كلية الطب والكليات بشكل عام تكون لهم مساهمات فاعلة ومؤثرة في مسيرة الجامعة ومسيرة الكلية، وتؤثر بشكل إيجابي وكبير على اتخاذ القرارات ومشاركة في تنفيذ المبادرات التي تتبناها الكلية أو الجامعة، ونريد أن ننتقل من مجرد اجتماع سنوي إلى عمل مؤسسي تحت مظلة معتمدة كرابطة الخريجين خاصة مع انتقال كلية الطب إلى مبناها الجديد في المدينة الجامعية.

بدوره رحب عميد كلية الطب الدكتور علي السلطان بالحضور وقال: إن الكلية تحرص على إقامة هذا الحفل سنوياً بمشاركة خريجي وخريجات الكلية الذي يعد حلقة وصل بين الكلية والطلبة الذي تخرجوا منها خلال الأعوام السابقة والاجتماع بهم في مكان واحد فنرحب بالجميع ونأمل أن يستمر هذا اللقاء السنوي احتفاءً بهم.

و قال الدكتور عبد الرحمن العنزي رئيس اللجنة المنظمة ليوم الخريجين الثامن إن الهدف من هذا اللقاء هو أن يكون التواصل مستمراً ما بين الخريجين والكلية والجامعة، وما بين الخريجين أنفسهم وهذا ما يزيد و يؤكد قوة التواصل والترابط و لتقوية اللحمة بين الجامعة والكلية، واستثمار الخريجين ذوي الخبرات الطويلة وكذلك حديثي التخرج لأنه يجب أن يكون هناك من يوجهه بالشكل السليم للاستفادة من اختيار التخصص و مواصلة التحصيل العلمي.

وبين بأن هذا الحفل يُقام بشكل سنوي وهذا هو الثامن وهو مخصص لخريجي كلية الطب الدفعة من 2001 إلى 2005 وعددهم 567طبيب وطبية، وكان ضيف اللقاء لهذا العام وهو البرفسور عبد اللطيف الفرائضي الذي له اسهامات عديدة على مستوى الجامعة والكلية وكذلك مستشفى الملك فهد الجامعي، وتخلل اللقاء كلمات ومداخلات للحضور وسرد لجانب من ذكرياتهم، وفي نهاية اللقاء التقطت الصور التذكارية.