بلدية غرب الدمام تكثف أعمالها في رمضان المبارك

كثفت بلدية غرب الدمام جهودها استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم 1438هـ وذلك بالتركيز على أعمال النظافة حول المساجد والمصليات والخيم الرمضانية والخاصة بتقديم إفطار الصائم.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية متمثلة بادراه المراقبة والنظافة قامت بتغيير البرامج الزمنية لأعمال النظافة من أعمال الكنس اليدوي وحركة المعدات والآليات لتتوافق مع أوقات الذروة في شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن البلدية قامت بزيادة عدد فرق العمال المخصصة بالتقاط الأوراق والمبعثرات وفرق الكنس اليدوي في الساحات العامة والحدائق والشوارع التجارية والأسواق بالاضافة الى زيادة عدد المستوعبات لجمع النفايات العضوية من الحاويات الصغيرة والكبيرة وتوزيعها وفق الأولوية والاحتياج بالقرب من المساجد والمخيمات الرمضانية التي يقام بها افطار صائم مع زيادة العمالة حول تلك المواقع.

وأشار “القحطاني” أنه تم الانتهاء من أعمال النظافة المكثفة حول المساجد والمصليات والخيم الرمضانية من حيث غسيل الأرصفة وتنظيف ومسح الحوط المجاورة لها استعدادا لدخول شهر رمضان الكريم 1438هـ.

وأشار المهندس فيصل القحطاني أن البلدية تقوم بمتابعة جميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بغرب الدمام عبر المنصة التفاعلية بالأمانة 940 وقنوات التواصل الاجتماعي وتعمل على معالجتها بالسرعة اللازمة والعمل على إنهاء الملاحظات، مؤكدا على استمرار الرقابة الميدانية بهدف ضبط ومعالجه الملاحظات.