 جامعة عبد الرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون لدعم مجالات التصميم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

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جامعة عبد الرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون لدعم مجالات التصميم

جامعة عبد الرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون لدعم مجالات التصميم
المناطق - الدمام

أبرم مدير جامعة الإمام عبدا لرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش اتفاقية تعاون مشتركة مع مجموعة الزامل القابضة ويمثلها المهندس خالد الزامل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مجالات شتى في التصميم وتحديداً في مجال الابتكار الاجتماعي وتحديد برنامج يشمل المعارض وإطلاق مسابقة تصميمية، حيث سيقوم الطرفان على مراقبة البرنامج وتقييمه بما يعود بالنفع على طالبات كلية التصاميم في الجامعة من خلال مسابقة سنوية للتصميم الهندسي وتشمل معرضا للتصاميم، وقد حضر حفل التوقيع وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الأستاذ الدكتور عبد الله القاضي وعميدة كلية التصاميم الدكتورة سميه السليمان ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف وذلك في مقر المكتبة المركزية بالمدينة الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الله الربيش أن الجامعة لها تجربة وعلاقة مع مجموعة الزامل منذ أكثر من 25 عاماً وليست وليدة اليوم، فالمجموعة دعمت انشاء مشروع وحدة القلب في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر و كان لها اثراً وبعداً اجتماعياً وبحثياً، حيث جسدت حقيقة المسؤولية الاجتماعية في المساهمة ودعم هذه المشاريع، ونقدم لهم الشكر والتقدير على هذه المبادرات التي تصب في خدمة المجتمع، مضيفاً إن الجامعة حريصة على جوانب خدمة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني و سبق وان وقعت العديد من الاتفاقيات والتي ستضيف الى الجامعة الكثير والى المجتمع كذلك ونحن على قناعة بان الجامعة لابد أن تتفاعل مع مجتمعها المحيط بها وبالتالي شراكتها أساسية وفي صلب رسالة وأهداف الجامعة الاستراتيجية .

وذكر المهندس خالد الزامل ان هذه الاتفاقية لها انعكاس في العملية التعليمية ودور هام في تحفيز الطلبة على الابتكار والانجاز مما ينعكس على المجتمع، مضيفاً إن استراتيجية مجموعة الزامل تقوم تشجيع هذه المبادرات المجتمعية التي ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر حيث ان المبادرات في المجموعة لها حظ وافر من الاهتمام، وما هذه الاتفاقية مع جامعة عريقة كجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلا تجسيد لهذه الاستراتيجية ومجموعة الزامل يسعدها التعاون مع الجامعة لتحقيق الأهداف التي تصب في خدمة المجتمع وتحقق طموحات هذا الوطن.

وذكرت عميدة كلية التصاميم الدكتورة سمية السليمان بأن هذه المبادرة تشمل على دعم ثلاث أنشطة منها معرض يقام في الكلية وجائزة تسمى بـ ” جائزة كلية التصاميم للابتكار المجتمعي” وتكون مجموعة الزامل الراعي الأساسي لها وإقامة معرض لأفضل مشاريع كلية التصاميم.

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