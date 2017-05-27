مجموعة السبع: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا

أكدت مجموعة السبع، السبت، أنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على روسيا، مشيرة إلى “مسؤوليتها” في النزاع الأوكراني، كما ورد في البيان الختامي لقمة تاورمينا في جزيرة صقلية الإيطالية.

وقال البيان بلهجة حازمة إن “العقوبات يمكن أن ترفع عندما تنفذ روسيا التزاماتها. لكننا مستعدون لاتخاذ إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا إذا لزم الأمر”.

وعلقت مشاركة روسيا في مجموعة الثماني بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وفرضت عليها عقوبات اقتصادية لضلوعها في النزاع في شرق أوكرانيا والذي خلف أكثر من 10 ألاف قتيل في ثلاثة أعوام.

وتنفي موسكو دعمها الانفصاليين الذين يقاتلون القوات الأوكرانية، لكن مجموعة السبع كررت اتهاماتها لموسكو بشكل واضح.

وأورد البيان الختامي: “نؤكد مسؤولية روسيا الاتحادية في النزاع والدور الذي ينبغي أن تؤديه لإعادة السلام والاستقرار”، مجدداً تنديده بـ”الضم غير القانوني للقرم”.

وتثار مسالة العقوبات على روسيا في شكل دائم وبرزت تساؤلات حيال الموقف الأميركي منها.

وذكرت مجموعة السبع أن رفع العقوبات مرتبط بتنفيذ روسيا لاتفاقات مينسك للسلام التي وقعت في 2015.

من جهة أخرى، قرر قادة مجموعة السبع مكافحة السياسات الحمائية وكذلك “كل الممارسات التجارية السيئة”.

وقالوا في البيان الختامي لقمتهم: “نكرر التزامنا إبقاء أسواقنا مفتوحة ومكافحة الحمائية، مع البقاء حازمين حيال الممارسات التجارية السيئة”.

يشار إلى أن المناخ والتجارة الدولية هما المسألتان الخلافيتان الأساسيتان في قمة مجموعة السبع بين الولايات المتحدة وشركائها.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أنه سيتخذ الأسبوع المقبل قراراً بشأن انسحاب بلاده المحتمل من اتفاق باريس للمناخ.