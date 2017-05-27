لبناني يعترف أمام محكمة أمريكية باستغلال صلاته بحزب الله لغسيل أموال مخدرات

اعترف لبناني له صلة بجماعة “حزب الله” الإرهابية بضلوعه في تنفيذ مخطط لغسيل أموال مخدرات أمام محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك.

وقال الادعاء الأمريكي أمس إن جوزيف أسمر، بيروتي (43 عاما)، اعترف بالتهمة أمام قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية إريك فيتاليانو.

وكان أسمر اعتقل في باريس عام 2015 وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد 14 شهرا.

بدوره قال محامي أسمر إن موكله “أقر بالمسؤولية عن أفعاله ويتوق لأن يواصل حياته بلم شمله بأسرته في المستقبل القريب”.

وتم توجيه الاتهام لأسمر بعد نصب فخ للقبض عليه متلبسا مع سيدة الأعمال اللبنانية إيمان القبيسي في عملية استمرت عامين التقيا خلالها بضابط من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على أنه تاجر مخدرات.

وقال الادعاء إن أسمر زعم أنه محام وله صلات بمصارف في أوروبا والشرق الأوسط تمكنه من غسيل الأموال وأن بإمكانه استغلال صلاته بـ”حزب الله” لتأمين شحنات المخدرات.

ويواجه أسمر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، في حين لاتزال محاكمة القبيسي جارية..