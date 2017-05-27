 “الصحة” تعلن عن أوقات عمل المراكز الصحية والأخرى المناوبة في رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امرأة محظوظة أنقذها هاتفها من الموت في تفجير مانشستر سجون القصيم تطلق سراح 144 نزيلاً شملهم عفو رمضان خادم الحرمين مهنئا بحلول رمضان عبر “تويتر” : أسال الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم من الشرور والفتن عودة التوتر على الحدود بعد مقتل باكستاني بنيران إيرانية شاهد.. قنصل أمريكا بالشرقية وأسرته يهنئون السعوديين بشهر رمضان مصر: منفذو هجوم المنيا تلقوا تدريبات في ليبيا “الصحة” تعلن عن أوقات عمل المراكز الصحية والأخرى المناوبة في رمضان طيران الأمن يبدأ طلعاته الجوية بسماء العاصمة المقدسة لبناني يعترف أمام محكمة أمريكية باستغلال صلاته بحزب الله لغسيل أموال مخدرات واشنطن تجهز لأول اختبار لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات مجموعة السبع: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا جامعة عبد الرحمن بن فيصل توقع اتفاقية تعاون لدعم مجالات التصميم

“الصحة” تعلن عن أوقات عمل المراكز الصحية والأخرى المناوبة في رمضان

“الصحة” تعلن عن أوقات عمل المراكز الصحية والأخرى المناوبة في رمضان
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن أوقات عمل المراكز الصحية والأخرى المناوبة في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن المراكز الصحية تعمل على فترتين، الفترة الصباحية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة بعد صلاة الظهر، والفترة المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى 12 بعد منتصف الليل.

وأضافت الوزارة أن المراكز الصحية المناوبة تعمل على فترتين، الأولى من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الرابعة عصرا، أما الثانية من الساعة الثانية 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة قبل صلاة الفجر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>